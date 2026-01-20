Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, risponde alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia a Verissimo, chiarendo alcuni dettagli sulla vicenda. Su Fanpage, Garibo si concentra sulla verità dei fatti, precisando che non fu il cantante a bruciare le scarpe di Incorvaia, ma a gettare dei vestiti dopo il tradimento con Scamarcio. La sua testimonianza offre una prospettiva diversa sulla delicata situazione.

Dopo le dichiarazioni di Clizia Incorvaia a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, interviene nuovamente per difendere il cantante, ma stavolta su Fanpage. Al centro dello scontro il racconto delle presunte 60 paia di scarpe di Clizia bruciate da Sarcina e le allusioni a episodi di violenza. Garibo smentisce questa versione, parla di vestiti lasciati fuori casa dopo il tradimento di lei con Riccardo Scamarcio e annuncia una possibile denuncia per diffamazione. La polemica tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il racconto dell’influencer a Verissimo, in cui ha parlato di 60 paia di scarpe bruciate da Sarcina dopo una lite – racconto corroborato da un post pubblicato oggi, con tanto di foto – è arrivata la replica di Nayra Garibo, attuale moglie del leader de Le Vibrazioni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caso Sarcina-Incorvaia, parla la moglie: “Non le bruciò le scarpe, buttò i vestiti dopo il tradimento con Scamarcio”

La moglie di Sarcina: “Denuncerà Incorvaglia per diffamazione. Le buttò i vestiti dopo il tradimento con Scamarcio”Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, risponde alle accuse di Clizia Incorvaia, che ha diffamato il cantante e ha dichiarato di essere stata vittima di violenza.

Clizia Incorvaia contro l'ex Sarcina: "Mi bruciò le scarpe. Solo chi ha subito violenza sa" (foto)Clizia Incorvaia ha recentemente condiviso un episodio difficile legato alla sua relazione con Francesco Sarcina, accusandolo di averle danneggiato alcune sue proprietà.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Verissimo: Clizia Incorvaia prosciolta dalle accuse dell'ex marito Francesco Sarcina Video; Assolta l’attrice Clizia Incorvaia, la sentenza: Anche Sarcina pubblicava le foto della figlia; Clizia Incorvaia: Francesco Sarcina mi ha bruciato 60 paia di scarpe; Clizia Incorvaia racconta a Verissimo l'aborto subito e le liti con Francesco Sarcina.

Sarcina denuncerà Clizia Incorvaia, mi hanno chiamato le maestre di Nina: parla la moglie del cantanteLa modella Nayra Garibo ha dichiarato che Francesco Sarcina denuncerà l'ex moglie Clizia Incorvaia per diffamazione ... gossipetv.com

Chi sono Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia di Clizia Incorvaia/ Mi ero rotto le palle di…Chi sono Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia di Clizia Incorvaia: la denuncia per aver postato delle immagini della bambina e il processo ... ilsussidiario.net

INFRASTRUTTURE | Domani il confronto tra il commissario Di Sarcina, il presidente Rizzo, il sindaco Basile e i sindacati L’esperto di Trasporti Di Maria: «Caso emblematico di spesa pubblica cumulativa senza risultato finale» - facebook.com facebook