caso orlandi gregori una telefonata del 1997 riapre le indagini

Nel 1997, una telefonata intercettata improvvisamente riapre le indagini sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, due giovani scomparse a Roma. Questa conversazione, rimasta inattiva per anni, potrebbe offrire nuovi spunti per chiarire una vicenda ancora avvolta nel mistero. La riapertura delle indagini rappresenta un passo importante nella ricerca della verità, mantenendo alta l’attenzione su un caso che ha coinvolto l’opinione pubblica per decenni.

Una telefonata intercettata nel 1997, rimasta a lungo sullo sfondo delle indagini, torna oggi al centro del caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Come raccontato oggi dal Corriere della Sera Edizione di Roma, la Commissione parlamentare d’inchiesta ha convocato Ornella Carnazza, ex compagna di Marco Accetti, per fare luce su uno scambio telefonico avvenuto il 4 aprile 1997, nel quale la donna evocò in modo esplicito il nome di Emanuela durante un violento litigio familiare. Una lite privata che diventa atto d’indagine. All’epoca, Carnazza e Accetti erano in fase di separazione e il confronto, registrato perché il telefono risultava sotto controllo, nasceva da una disputa sull’affidamento della figlia di cinque anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

A che punto sono le indagini su Emanuela Orlandi e Mirella GregoriA distanza di oltre quarant’anni, le indagini su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori continuano a evolversi.

