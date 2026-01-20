' Caso Laura Pausini' interviene Fiorello | Le canzoni sono di tutti una cover è un segno di stima

Nella puntata di “La Pennicanza” di quest’oggi, Fiorello ha commentato il caso Laura Pausini, sottolineando che le canzoni sono patrimonio di tutti e che le cover rappresentano un gesto di rispetto e stima. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì, offre ogni giorno un mix di improvvisazione, attualità e comicità, proponendo un'analisi leggera e sobria degli argomenti più discussi.

Nuova settimana de “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, che anche ieri ha regalato 45 minuti di improvvisazione, attualità e comicità imprevedibile.Il ‘caso Laura.🔗 Leggi su Today.it

Fiorello difende Laura Pausini: «Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima»Fiorello interviene sulla polemica riguardante Laura Pausini, sottolineando che le canzoni sono un patrimonio condiviso e che le cover rappresentano un gesto di rispetto.

“Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima. I fan non possono gettare fango su chi si permette di cantare una canzone”: Fiorello difende Laura Pausini per la rivisitazione di “Due Vite” di Marco Mengoni in franceseFiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato il dibattito sulle cover, sottolineando che reinterpretare una canzone è un gesto di rispetto e non dovrebbe essere oggetto di critiche ingiustificate.

Fiorello interviene sul caso Pausini dopo le critiche per Due Vite: Una cover è un omaggio - Durante una trasmissione radiofonica, Fiorello prende posizione sulla cover di Laura Pausini, difendendo il diritto degli artisti di reinterpretare brani celebri senza attacchi personali da parte dei ... msn.com

Laura Pausini attaccata sui social per la cover di Due Vite: ecco perché i ‘fandom’ possono diventare (molto) aggressivi - Succede che Laura Pausini esce con il secondo volume di Io Canto e lancia il nuovo singolo insieme a Julien Lieb, giovane promessa della musica francese, ... ilfattoquotidiano.it

Laura Pausini ha pubblicato in questi giorni una cover della canzone "Due vite" di Marco Mengoni. L'ha fatto con testo per metà in francese, per metà mantenendolo in italiano. Il risultato a mio avviso è assai discutibile, perché in ogni caso, il confronto con l'ori - facebook.com facebook