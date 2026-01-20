La Groenlandia è al centro delle discussioni al forum di Davos, dove si confrontano le posizioni di Donald Trump e Emmanuel Macron. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, riflettendo le diverse strategie delle potenze globali e le implicazioni per l’Europa. In questo contesto, emerge anche una possibile terza via europea, che potrebbe offrire un approccio più equilibrato e indipendente rispetto alle grandi potenze.

La Groenlandia sta monopolizzando il “menù” del forum di Davos, su cui si sta consumando lo scontro fra Donald Trump ed Emmanuel Macron. Quest’ultimo in occasione dell’apertura del suo discorso al World Economic Forum ha mandato alcune stoccate precise in direzione della Casa Bianca. Prima ha ironizzato su “questo periodo di pace, stabilità e prevedibilità”, poi rivolgendosi a Trump ha dichiarato di aver “sentito che alcuni di loro sono state risolte” e a proposito di dazi e concorrenza ha detto che gli Usa puntano a “indebolire e subordinare l’Europa, che deve utilizzare i suoi strumenti, che sono molto potenti, quando non è rispettata”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Caso Groenlandia, tra Macron e Trump la terza via europea

