Casini Franceschini e Fini | dialogo su Europa e futuro

Il confronto tra Casini, Franceschini e Fini su Europa e futuro mette in luce come anche figure politiche diverse possano condividere obiettivi comuni. In un contesto spesso segnato da divergenze, è interessante osservare le possibili convergenze tra leader di diversa estrazione. Questo dialogo evidenzia come, spesso, siano le grandi visioni a unire, superando le differenze personali e ideologiche.

Ci sono convergenze che non ti aspetti. In genere, è la cifra dei grandi a tenere assieme le differenze. Un po’ quello che è accaduto ieri pomeriggio nel dialogo tra Gianfranco Fini, Pier Ferdinando Casini e Dario Franceschini. Il Ridotto del Teatro Abbado di Ferrara si è, per un paio d’ore, trasformato nella casa delle idee per il futuro. Dell’ Europa, in particolare. Eccola, la convergenza dei tre che hanno latitudini politiche distinte e (tranne per "l’amico Dario" e "il bravo Pier"), distanti. Tant’è che la moderatrice, Agnese Pini, la direttrice di Qn-il Resto del Carlino, la Nazione e il Giorno, ammette ironica di avere un compito "più duro di quello di Ursula von der Leyen a moderare questo dialogo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casini, Franceschini e Fini: dialogo su Europa e futuro Leggi anche: Riforma giustizia, l'ex ministro: "Fini e Casini bloccarono me e Berlusconi" Leggi anche: Scuola Ravagni, formazione e futuro: "Ai giovani il dialogo con l’Europa" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Casini, Franceschini e Fini: dialogo su Europa e futuro - La presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini (al centro), 70 anni, a Ferrara. quotidiano.net

Il senatore sarà in città lunedì per presentare il suo ultimo libro: "Si tratta di una riflessione sul presente. No alla marginalizzazione del Parlamento". Con lui Dario Franceschini, Gianfranco Fini e Agnese Pini. - facebook.com facebook

