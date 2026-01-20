Durante un acceso dibattito in aula, Casini ha sottolineato l’importanza di un cambio di passo per l’Europa. La discussione, coinvolgendo anche Fini e Franceschini, ha evidenziato come le scelte politiche e i riferimenti storici siano fondamentali per affrontare le sfide geopolitiche attuali. Un momento di riflessione che invita a considerare l’esperienza dei leader come guida per le decisioni future.

La lezione dei fuoriclasse. Come si passa dagli aneddoti alla geopolitica? Citofonare Fini. O Casini. Oppure Franceschini. Ancor meglio, godersi lo spettacolo di averli tutti e tre assieme in un Ridotto del Comunale che, gremito, pende dalle labbra degli ospiti. La bussola, quando c’è "l’amico Pier" di mezzo, è sempre al centro. L’alchimia perfetta è garantita dal gran cerimoniere Paolo Bruni, presidente della fondazione Bonifiche Ferraresi che ha realizzato la serata. Che sa al contempo di temi globali e di "vocazione territoriale" per dirla con le parole del cavaliere. ’Al Centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi’ è l’ultima fatica letteraria dell’ex presidente della Camera in dialogo con Paolo Pombeni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casini, al centro dell’Aula : "Europa, ora serve un cambio". Il dibattito con Fini-Franceschini

Casini, Franceschini e Fini: dialogo su Europa e futuroIl confronto tra Casini, Franceschini e Fini su Europa e futuro mette in luce come anche figure politiche diverse possano condividere obiettivi comuni.

Leggi anche: Pier Ferdinando Casini si racconta con Prodi e Letta: “Io, al centro dell’Aula”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Una vita al centro dell’aula. Casini presenta il libro: "Riflessione sul presente" - Il senatore sarà oggi al Ridotto del Teatro comunale con il suo ultimo volume. msn.com