Casellati | La riforma è una battaglia di verità Restituirà ai cittadini la fiducia nella magistratura

Nel dibattito sulla riforma della giustizia, Casellati sottolinea l'importanza di una battaglia per la verità, auspicando di rafforzare la fiducia dei cittadini nella magistratura. La campagna del fronte del no, invece, sostiene che la separazione delle carriere mira a subordinare i magistrati al governo, ma questa posizione viene contestata come un’errata interpretazione, alimentata da resistenze ideologiche.

La campagna del fronte del no al referendum sulla giustizia, f ondata sull’affermazione che l’obiettivo della separazione della carriere è assoggettare i pm al governo «E’ una colossale falsità, figlia di un ostruzionismo ideologico e irresponsabile». Ad affermarlo è il ministro Elisabetta Alberti Casellati, intervistata da Tommaso Cerno nel corso della festa de “Il Giornale”. La responsabile delle Riforme del governo Meloni ha ribadito che la realtà delle cose « è l’esatto opposto. Non solo nella riforma non c’è traccia di sottoposizione dei pm alla politica, ma rispetto all’attuale Costituzione vi è un rafforzamento della loro indipendenza». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L'articolo esplora le dichiarazioni di Casellati sul premierato e sulla necessità di restituire agli elettori la sovranità popolare, criticando i governi tecnici e le alleanze politiche.

