Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua

Il trasferimento di Carrasco in Serie A sta attirando l’attenzione di due importanti club italiani, che hanno manifestato interesse per il giocatore belga. La volontà del calciatore di esplorare nuove opportunità potrebbe influenzare le decisioni di mercato nelle prossime settimane. Un’eventuale operazione potrebbe aprire nuovi scenari nel campionato italiano, offrendo una valida alternativa alle formazioni alla ricerca di rinforzi.

Ferreira Carrasco Juve, contatti con l’entourage del giocatore belga: c’è da superare questo ostacoloSono in corso contatti tra la Juventus e l’entourage di Ferreira Carrasco per valutare la possibilità di un trasferimento.

Juventus, sondaggio per Carrasco: l'ingaggio monstre come ostacolo primario - La Juventus guarda al mercato internazionale per rinforzare le corsie offensive e tra i nomi valutati c’è Yannick Ferreira Carrasco. Secondo. tuttomercatoweb.com

Juventus, casting per il vice Yildiz: tra Chiesa e Maldini spuntano anche Carrasco e Almada - La Juventus è alla ricerca del profilo giusto per affiancare Yildiz e, in modo quasi romantico, il mercato riporta alla mente una rivalità. tuttomercatoweb.com

