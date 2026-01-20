Carnevale alla scuola di musica di Latisana per i più piccoli

Il Carnevale arriva alla Scuola di Musica di Latisana con l’evento

La Scuola comunale di musica di Latisana, ripropone, per venerdì 13 febbraio, Dolci Suoni, il laboratorio più amato dai più piccoli. Si trasformerà a Carnevale con un' ora di pura gioia tra maschere sonore, scoperte musicali e melodie che profumano di festa, pensata per stimolare la creatività e.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Carnevale di Morciano 2026, doppio appuntamento tra musica, carri e festa per grandi e piccoliIl Carnevale di Morciano di Romagna 2026 si presenta con una versione rivisitata, offrendo due appuntamenti dedicati a tutta la famiglia.

Babies’ Month, quattro eventi gratuiti alla scuola di inglese Kids&Us per i più piccoliKids&Us Pisa propone “Babies’ Month”, un ciclo di quattro eventi gratuiti dedicati ai bambini di 1 e 2 anni e ai loro genitori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Quando sono le vacanze di Carnevale 2026; Carnevale a Riccione: festa in maschera e divertimento in piazza a Spontricciolo; Calendario scolastico 2025-26 nazionale e regionale: date, vacanze, ponti, festività e altre chiusure; Carnevale tra tradizione e futuro: Social e progetto scuola ampliato.

Carnevale, la Marca: Più di una semplice festa, è un grande momento di comunità - Ieri (sabato 17 gennaio, ndr) con piacere e orgoglio abbiamo inaugurato la 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, una delle tradizioni più sentite e amate della nostra città. Un grazie rivolgo a t ... manfredonianews.it

Quando sono le vacanze di Carnevale 2026 - Vacanze di Carnevale 2026: quali regioni prevedono più giorni di stop, come funzionano i calendari scolastici e quando le scuole possono modificare le sospensioni ... skuola.net

IL CARNEVALE DIVENTA DIDATTICA! Con Luce e Leo abbiamo creato un percorso completo di Carnevale per la scuola primaria: storie, canzoni ed esercizi per parlare di diversità, libertà, gentilezza e scelte giuste… divertendosi 10 Schede Didatti facebook

Il Carnevale della Cultura: l’arte si mette in gioco! Venezia non è solo festa, è un immenso palcoscenico di sapere e creatività. Con il Carnevale della Cultura 2026, il tema "Olympus" si diffonde tra palazzi storici, teatri e musei in laguna e terraferma. Un'o x.com