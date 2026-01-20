Carnevale alla scuola di musica di Latisana per i più piccoli

Il Carnevale arriva alla Scuola di Musica di Latisana con l’evento

La Scuola comunale di musica di Latisana, ripropone, per venerdì 13 febbraio, Dolci Suoni, il laboratorio più amato dai più piccoli. Si trasformerà a Carnevale con un' ora di pura gioia tra maschere sonore, scoperte musicali e melodie che profumano di festa, pensata per stimolare la creatività e.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

