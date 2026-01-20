‘Carducci è Musica’ | punta ad un nuovo strumento

Il progetto ' Carducci è Musica ', promosso dal liceo Giosué Carducci e lanciato sulla piattaforma 'Idea Ginger', ha raggiunto il suo primo importante traguardo grazie alla generosità della comunità: 127 donatori hanno contribuito a raccogliere la somma necessaria per l'acquisto di un contrabbasso e di una marimba, strumenti musicali fondamentali per arricchire le attività didattiche e le esperienze artistiche degli studenti. L'entusiasmo dei sostenitori permette ora di puntare ad un ulteriore obiettivo: l'acquisto di un terzo strumento. La campagna di raccolta fondi prosegue fino al 31 gennaio.

