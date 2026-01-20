Giovedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna

Alla prima puntata di Striscia la Notizia – La Voce della Presenza, in prima serata su Canale 5 giovedì 22 gennaio, arriverà in studio un ospite d’eccezione, bandiera della Juventus e tra i simboli dell’Italia Campione del Mondo nel 2006: Alessandro Del Piero. Il campione del mondo a Striscia si proporrà nei panni inediti di Capitan Alex, un supereroe dal cuore sportivo e dall’anima ironica. Riconoscibile dalla X sul petto, suo segno distintivo e arma simbolica contro ingiustizie e disservizi, sarà affiancato da un alleato speciale: il suo fido passero, stavolta in versione extra large. Si lancerà contro tutti i mali del mondo a. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Capitan Alex a Striscia la Notizia

Leggi anche: A Striscia la Notizia arrivano Maria De Filippi, Tina Cipollari e Alex Del Piero. Tutte le novità

Leggi anche: Striscia la notizia, il super ospite Alex Del Piero sistemerà a pallonate i mali del mondo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Iachetti al simpatizzante di Israele: “Cosa hai detto Str..Vengo giù e ti prendo a pugni” #farwest

Argomenti discussi: Striscia la notizia, il super ospite Alex Del Piero sistemerà a pallonate i mali del mondo; Striscia la notizia: Quanto durerà Striscia: Faremo 5 puntate fino a mezzanotte, dice Ricci Video; Maria De Filippi arriva anche a Striscia la Notizia: prende il posto di Brumotti. Cosa farà nel tg satirico; Torna Striscia la Notizia, tra le novità c'è Maria De Filippi.

Del Piero debutta a Striscia la notizia nei panni di Capitan AlexGiovedi 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, in occasione della prima puntata di Striscia la notizia - la voce della presenza arriva in ... sportmediaset.mediaset.it

Alessandro Del Piero a Striscia la Notizia: sarà Capitan Alex. Giovedì sera il debuttoAlessandro Del Piero debutterà a Striscia la Notizia. Giovedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, in occasione della prima puntata. tuttomercatoweb.com

#DelPiero diventa Capitan Alex: cosa farà e dove potremmo vederlo in tv x.com

Del Piero diventa Capitan Alex: cosa farà e dove potremmo vederlo in tv - facebook.com facebook