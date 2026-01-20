Capitale italiana della Cultura Ancona inserita tra le 10 finaliste Il sogno continua

Ancona ha superato il primo step della selezione per diventare la Capitale italiana della Cultura 2028, entrando tra le dieci città finaliste. Questa opportunità riconosce il valore culturale e storico della città, che si prepara ora a competere per il prestigioso titolo. Un riconoscimento importante che potrebbe valorizzare ulteriormente il patrimonio locale e rafforzare il ruolo di Ancona nel panorama culturale nazionale.

ROMA - Ancona passa il primo importante taglio e viene ammessa tra le 10 città che potranno contendersi il titolo di "Capitale della Cultura 2028".Il Progetto "Questo adesso" è stato dunque giudicato positivamente dalla specifica commissione.Le altre 9 città risultano essere Anagni (Fr), Catania.

