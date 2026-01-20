Il Comune di Fiesole non è stato selezionato tra le prime dieci città candidate a diventare la Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione ha suscitato delusione tra le istituzioni locali, che auspicano una maggiore trasparenza nei criteri di valutazione. La notizia invita a riflettere sui parametri adottati nella selezione e sulle future opportunità di promozione culturale nel territorio.

Fiesole (Firenze), 20 gennaio 2026 – Il Comune di Fiesole esce di scena dalla selezione per la Capitale italiana della Cultura 2028, non essendo stata inserita tra le prime 10. “Facciamo i nostri complimenti a tutte le città che come noi si sono messe in gioco, sia a quelle che si contenderanno il titolo che a quelle che non sono state selezionate, e in particolare a quelle toscane; con tutte vogliamo continuare a collaborare, convintamente” si legge in una nota dell’amministrazione comunale. “Ringraziamo il ministero della Cultura e tutti i membri della giuria per il lavoro svolto nella valutazione dei dossier. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale della cultura, la delusione di Fiesole: “Complimenti alle altre città, vogliamo capire i criteri di selezione”

