Capitale della Cultura Benevento esclusa La rabbia di Mastella | Conta più l’abito che il monaco | premiate città di centrodestra

Il recente riconoscimento come capitale della cultura ha suscitato alcune polemiche, con il sindaco Mastella che ha espresso il suo disappunto. Secondo le sue parole, nel mondo della cultura il valore reale viene spesso oscurato da considerazioni politiche e simboliche, lasciando intendere una preferenza per le città di centrodestra. Questa posizione evidenzia le tensioni che ancora caratterizzano il panorama politico e culturale italiano, al centro di discussioni pubbliche e dibattiti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Al gala della capitale della Cultura conta non tanto il monaco, quanto l’abito: e il colore deve essere di centrodestra. Più che una deduzione, a me pare una certezza: i quattro capoluoghi che entrano nel novero delle dieci finaliste sono tutti di centrodestra, come sono di centrodestra nove delle dieci finaliste. Il sospetto, più che tale, è che al Collegio Romano guardino, oltre ai dossier e alla levatura storica-culturale, anche all’amichettismo politico. Questo è quello che traspare, in maniera direi anche svergognata. Del resto era stato così anche con la designazione di Pordenone e come facile profeta, avevo preconizzato simile situazione anche per il 2028. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Capitale della Cultura 2028, Benevento-Pietrelcina e Città Caudina escluse dalle dieci finalisteBenevento-Pietrelcina e l’Unione delle Città Caudine sono state escluse dalla lista delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

Mastella: “Benevento è la seconda città più economica d’Italia, dati economici sempre più positivi”Secondo i dati dell’Unione Nazionale Consumatori, nel 2025 Benevento si è posizionata come la seconda città più economica d’Italia, dopo Brindisi.

