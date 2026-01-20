Capitale della Cultura Bacoli e Sala Consilina fuori dalla top 10
La prima selezione per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 non premia Bacoli e Sala Consilina, che non rientrano nella top 10. La scelta riflette le dinamiche in corso nella regione, con alcune realtà che ancora non hanno raggiunto i criteri di eccellenza richiesti. Il risultato evidenzia l’importanza di un percorso continuo di valorizzazione e sviluppo culturale per le comunità campane.
Tempo di lettura: < 1 minuto Non sorride a gran parte della Campania l’esito della prima selezione per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Oltre a Benevento-Pietrelcina e all’Unione delle Città Caudine, restano infatti fuori dalla shortlist anche Bacoli e Sala Consilina, mentre Mirabella Eclano è l’unica realtà regionale ad aver superato la prima fase ed essere ammessa tra le dieci finaliste. L’esclusione di Bacoli arriva nonostante una candidatura costruita attorno a un patrimonio archeologico di rilievo nazionale, dai Campi Flegrei al Parco archeologico delle Terme di Baia, e a una proposta che puntava sul dialogo tra paesaggio, storia e rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
