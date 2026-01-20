Durante la finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal, sono emersi episodi che hanno attirato l’attenzione e suscitato discussioni. Mario Adinolfi, giornalista e leader del ‘Popolo della Famiglia’, ha commentato l’evento criticando apertamente il mondo musulmano. La sua presa di posizione ha generato un dibattito su temi religiosi e culturali legati a questa competizione sportiva.

(Adnkronos) – Mario Adinolfi ‘usa’ il calcio per attaccare il mondo musulmano. Il giornalista e fondatore del ‘Popolo della Famiglia’ ha commentato, a modo suo, i tanti episodi, piuttosto insoliti, per usare un eufemismo, andati in scena durante la finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal. Dalle proteste per il rigore di Brahim Diaz, con il Senegal che ha abbandonato momentaneamente il campo in segno di dissenso, gesto che la federazione marocchina, dal canto suo, ha usato come pretesto per presentare ricorso. E poi c’è l’asciugamano ‘voodoo’ di Mendy, che alcuni tifosi hanno provato a sottrarre all’ex portiere del Chelsea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caos in Coppa d’Africa, Adinolfi attacca: “Islam è il male del mondo”

Coppa d’Africa, il laboratorio del caos: tra ambizioni mondiali, polemiche e nervi scopertiLa Coppa d’Africa 2025-26 in Marocco, pensata come prova generale per il Mondiale 2030, ha mostrato aspetti positivi e criticità.

Il clamoroso caos in Coppa d’Africa il Guardian se l’era chiamato tantissimoLa finale di Coppa d’Africa è stata teatro di un episodio di grande caos, un evento che ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Coppa d'Africa, è ancora caos: il Marocco annuncia un reclamo contro il Senegal; Rigore al 98' per il Marocco, il Senegal lascia il campo. Poi torna e trionfa dopo il cucchiaio di Brahim; Caos Coppa d'Africa: Senegal si scusa ma è in arrivo una stangata; La finale di Coppa d'Africa è stata folle: il ritiro dal campo, il cucchiaio di Brahim Diaz, il trionfo del Senegal.

Caos Coppa d'Africa: Senegal si scusa ma è in arrivo una stangata - Clamorosa protesta dei 'Leoni della Teranga'. VIDEO Infantino: 'Da giocatori scene inaccettabili'. Al via inchiesta Caf (ANSA) ... ansa.it

L’incredibile caos della finale della Coppa d’Africa, video dopo video - Tra Marocco e Senegal dopo il 90' è successo praticamente di tutto: errori arbitrali, un rigore sbagliato (forse apposta), e una squadra che lascia il campo per un quarto d'ora. Alla fine ha vinto il ... dire.it

INTERISTA MAI MATUNA UNA GIOIA BREAKING NEWS CAOS COPPA D'AFRICA: INTERVIENE - facebook.com facebook

CAOS TOTALE IN COPPA D'AFRICA La finale diventa una farsa con buona pace del Regolamento del Gioco del Calcio... via @maugirzio_russo x.com