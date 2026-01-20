Caos all’Australian Open e panico tra i tennisti | ecco perché

All’Australian Open 2026, le condizioni climatiche estreme e un sospetto virus intestinale stanno influenzando significativamente il torneo. Il caldo intenso e i sintomi come crampi e disidratazione stanno mettendo a dura prova i tennisti, creando uno scenario di incertezza e preoccupazione. Questa situazione evidenzia le sfide legate alle condizioni di gioco in un’edizione particolarmente complessa del primo Slam dell’anno.

Agli Australian Open 2026 il termometro fa già paura, ma a Melbourne non è solo il caldo a mettere ko i giocatori: sta circolando anche un sospetto virus intestinale che, tra crampi e disidratazione, sta trasformando il primo Slam in una corsa a ostacoli. Nella lista dei colpiti ci sono gli azzurri Flavio Cobolli e Luciano Darderi, oltre al francese Hugo Gaston contro Jannik Sinner. Cobolli, testa di serie n.20, è crollato contro Arthur Fery (7-66-46-1) dopo pochi game, piegato da dolori alla pancia: “Ho mangiato con attenzione, avevo dormito bene. È successo tutto all’improvviso, è stato terribile”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Australian Open, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i tennisti nei vari turni del torneoGli Australian Open, in programma a Melbourne dal 18 gennaio al 1 febbraio, rappresentano uno degli appuntamenti più importanti del tennis internazionale.

Australian Open 2026, il sorteggio sorride a Sinner ma non agli altri azzurri: ecco contro chi giocheranno i tennisti italiani a MelbourneIl sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio, ha assegnato a Jannik Sinner un percorso favorevole, mentre alcuni altri tennisti italiani dovranno affrontare sfide più impegnative.

