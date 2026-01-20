Canzoni in forma di nuvole | omaggio a Endrigo e Brel

Canzoni in forma di nuvole è uno spettacolo musicale di Gianni De Feo, che rende omaggio a Endrigo e Brel. L’evento si terrà al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026. Un’occasione per ascoltare interpretazioni raffinate di brani classici, in un’atmosfera intima e suggestiva.

Cosa: Canzoni in forma di nuvole, spettacolo musicale di e con Gianni De Feo.. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma; dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026.. Perché: Un raffinato confronto poetico tra due giganti della canzone d’autore, Sergio Endrigo e Jacques Brel, riletti in chiave teatrale e acustica.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande canzone d’autore e della poesia in musica. Dal 30 gennaio all’1 febbraio 2026, il Teatro di Villa Lazzaroni ospita lo spettacolo Canzoni in forma di nuvole – Cento storie per Sergio Endrigo e Jacques Brel. 🔗 Leggi su Ezrome.it

