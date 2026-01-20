Cantù esonera Brienza la strada verso Okeke si complica

L'esonero di Nicola Brienza a Cantù complica le trattative di mercato tra Pesaro e la società brianzola per il prestito di Okeke. Questa decisione potrebbe influenzare i piani di trasferimento e le dinamiche future delle due squadre, rendendo più incerta la conclusione dell'operazione. La situazione resta da monitorare mentre si attendono sviluppi sulle trattative in corso.

L’esonero di Nicola Brienza a Cantù ingarbuglia l’operazione di mercato che Pesaro stava tessendo con la società brianzola per il prestito di Okeke (foto). Ieri l’ Acqua San Bernardo, alla nona sconfitta consecutiva, ha rotto gli indugi ingaggiando Walter De Raffaele per cercare di dare la scossa alla truppa e provare a risalire dall’ultimo posto in classifica, col rischio concreto di tornare in A2, da dove era appena risalita. Il nuovo allenatore, com’è prassi in questi casi, chiederà di verificare il parco giocatori a sua disposizione prima di apportare eventuali modifiche, bloccando di fatto il mercato in uscita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

