Cantiere Gamec ok alla risoluzione del contratto | ora il Comune può incaricare un’altra azienda

Il Collegio Consultivo Tecnico ha approvato la risoluzione del contratto per la realizzazione della Nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC) di Bergamo. Di conseguenza, il Comune può ora affidare l’incarico a un’altra azienda per completare il progetto. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di definizione dei lavori e delle tempistiche dell’opera.

LA DECISIONE. Il Collegio Consultivo Tecnico ha espresso parere favorevole alla risoluzione del contratto d'appalto per la realizzazione della Nuova Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC) di Bergamo. Il Comune potrà ora procedere allo scorrimento della graduatoria per far ripartire il cantiere fermo da mesi. Il parere, espresso a maggioranza nella seduta del 19 gennaio 2026, riguarda il contratto con l'impresa Manelli S.p.A., aggiudicataria dei lavori. Il Collegio – composto da due membri indicati da Comune e appaltatore e da un presidente nominato dal Ministero delle Infrastrutture – ha riconosciuto la presenza delle condizioni tecniche e giuridiche per la risoluzione del contratto, alla luce delle gravi criticità emerse durante l'esecuzione.

