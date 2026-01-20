Canottaggio uno su mille ce la fa | oro e titolo italiano under 23 per Sebastiano Renzi
I campionati italiani di fondo si sono svolti sul lago di Pusiano, in Lombardia, nelle giornate di sabato e domenica. L’evento ha visto la partecipazione di atleti in singolo e due senza, con particolare attenzione a Sebastiano Renzi, che si è distinto conquistando il titolo italiano under 23 e un oro. Un’occasione per valorizzare il livello tecnico e l’impegno degli atleti italiani nel canottaggio.
Il lago di Pusiano in Lombardia si è trasformato in un palcoscenico di eccellenza. Sabato e domenica appena trascorsi si sono svolti i campionati italiani di fondo in singolo e due senza. Il weekend ha regalato emozioni indimenticabili sulle acque incantevoli di Eupilio, dove si è svolta la.
A Eupilio il via al 2026 del canottaggio lombardo: oltre mille atleti alla Rowing Winter Challenge Tutti i dettagli sul sito del Comitato Lombardia in bio - facebook.com facebook
