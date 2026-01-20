Canottaggio uno su mille ce la fa | oro e titolo italiano under 23 per Sebastiano Renzi

I campionati italiani di fondo si sono svolti sul lago di Pusiano, in Lombardia, nelle giornate di sabato e domenica. L’evento ha visto la partecipazione di atleti in singolo e due senza, con particolare attenzione a Sebastiano Renzi, che si è distinto conquistando il titolo italiano under 23 e un oro. Un’occasione per valorizzare il livello tecnico e l’impegno degli atleti italiani nel canottaggio.

