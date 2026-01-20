Canone TV chi può chiedere il rimborso in Italia | molti lo pagano senza doverlo

Il canone TV rappresenta un costo annuale per molti italiani, ma non tutti sono obbligati a pagarlo. In alcuni casi, infatti, è possibile richiedere il rimborso o evitare il pagamento, grazie a specifiche condizioni eiu requisiti. Conoscere i propri diritti permette di gestire correttamente questa spesa, evitando pagamenti inutili e eventuali complicazioni. In questa guida, analizziamo chi può chiedere il rimborso del canone TV in Italia e come procedere.

Ogni anno milioni di italiani pagano il canone RAI, spesso senza sapere che in alcuni casi non è dovuto. La normativa italiana prevede infatti diverse situazioni di esenzione e, quando il pagamento avviene per errore, è possibile chiedere il rimborso delle somme versate, anche per gli anni precedenti. Il tema è tornato di attualità dopo i chiarimenti forniti dall’ Agenzia delle Entrate, che ha ribadito chi è obbligato a pagare il canone TV e chi, invece, può evitarlo o recuperare quanto già pagato. Quanto costa il canone TV in Italia. Il canone RAI ha un importo annuo di 90 euro ed è addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica, suddiviso in dieci rate mensili. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

