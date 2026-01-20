Canfora | L’idea di Occidente si è deteriorata

L’affermazione di Canfora secondo cui “l’idea di Occidente si è deteriorata” riflette una riflessione sulla trasformazione dei valori e delle prospettive che hanno caratterizzato il mondo occidentale. Recentemente, questa visione è stata rafforzata anche dalle parole di Ursula von der Leyen, che ha descritto l’Ucraina come “un porcospino d’acciaio”, sottolineando le sfide e le trasformazioni in atto nel contesto internazionale.

E’ una espressione con la quale, da qualche tempo, abbiamo imparato a fare i conti, grazie soprattutto alle parole di Ursula von der Leyen, che ha definito l’ Ucraina Un porcospino d’acciaio. Ed è proprio questa frase, così attuale, a dare il titolo al nuovo libro del filologo Luciano Canfora, Il porcospino d’acciaio. Occidente ultimo atto (Laterza) che l’autore presenta oggi (alle 18) nella Biblioteca Salaborsa (Piazza Nettuno 3), all’interno della rassegna Le voci dei libri. Interviene Daniele Labanti. Professore, come è entrata nella discussione sulla politica internazionale l’espressione che ha utilizzato per il titolo del suo libro? "Ursula von der Leyen ha parlato dell’Ucraina come di un ’Porcospino d’acciaio’, una immagine per raccontare come questa terra debba e possa rappresentare un deterrente nei confronti delle mire espansionistiche della Russia di Putin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Canfora: "L’idea di Occidente si è deteriorata" Leggi anche: Il “porcospino” di Canfora vuole infilzare l’occidente e Israele Leggi anche: Nato “amica” dei Brics e Difesa Ue allargata ai Balcani: l’idea di Crosetto per risvegliare l’Occidente La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Canfora: "L’idea di Occidente si è deteriorata" - Il filologo presenta oggi in Salaborsa il volume ’Il porcospino d’acciaio’: "È sempre più difficile intendersi sui valori comuni" ... ilrestodelcarlino.it

#13gennaio2026 #QuanteStorie Il rapporto tra l’Occidente e la democrazia liberale è entrato in crisi. E con esso, l’idea stessa di unità. A Quante Storie, Giorgio Zanchini dialoga con lo storico Luciano Canfora, che analizza questa frattura alla luce di un passat - facebook.com facebook

