Canale 5 la storia come i quiz | boom di ascolti
Canale 5 registra un aumento di ascolti con la rubrica
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Testimoni della storia - Registi in guerra Canale 5) La narrazione è tutto, ma può essere anche manipolata. Un tema attualissimo nell’era dei social ma che il mondo occidentale sapeva di dover affrontare all’indomani delle grandi catastrofi della storia: la seconda guerra mondiale, le dittature, la Shoah. Da una parte si sentiva l’esigenza di raccontare la verità, dall’altra bisognava fare in modo che arrivasse ai destinatari in modo efficace, soprattutto ai giovani. Impresa non facile visti anche i condizionamenti della censura nell’America di quegli anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Senegal-Marocco fa il boom di ascolti su Sportitalia, Criscitiello: “Un record per il canale 60”La finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco ha ottenuto un risultato storico su Sportitalia, raggiungendo il 10% di share.
Leggi anche: La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
Ascolti tv, Canale 5 A Testa Alta, anzi altissima: Ferilli, che picchi nella serie tv sul revenge porn - Trend, numeri, la storia - "A Testa Alta, il coraggio di una donna" mette la quinta e stravince la sfida degli ascolti tv. affaritaliani.it
Rete 7 - Canale 99. . VELINA, 100 ANNI DI TONINO GIORDANO: STORIA DI COMUNITÀ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.