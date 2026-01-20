Campanile e Cattedrale di Santa Maria Assunta | approvato il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza sismica

La Giunta comunale di Frosinone ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza sismica del Campanile e della Cattedrale di Santa Maria Assunta. L’intervento, dal valore complessivo di circa 1 milione di euro, mira a consolidare la struttura e migliorare la sicurezza dell’edificio, preservando il patrimonio storico e culturale della città.

La Giunta comunale di Frosinone ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la messa in sicurezza sismica del Campanile e della Cattedrale di Santa Maria Assunta, intervento dal valore complessivo di 1.600.000 euro. Il finanziamento è inserito nell'ambito della linea di.

