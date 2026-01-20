A Prato, il cammino, la fede e la bellezza si incontrano nell’accoglienza dei pellegrini lungo le tracce di San Jacopo. Domenica, nel salone consiliare del Comune, si è svolto un evento per celebrare il ritorno dei pellegrini, promosso dalla delegazione pratese della Confraternita di San Jacopo di Compostela, fondata nel 1981 a Perugia. Un momento di riflessione sulla tradizione del percorso verso Santiago e il suo valore spirituale.

Nel salone consiliare del Comune domenica si è tenuto l’incontro celebrativo per il ritorno dei pellegrini, a cura dalla delegazione pratese della Confraternita di San Jacopo di Compostela, fondata a Perugia nel 1981 da un gruppo di pellegrini desiderosi di recuperare la tradizione del cammino verso Santiago. A fare gli onori di casa Fiammetta Gelli, delegata pratese. "Ho fatto il primo cammino nel 2019 dopo una malattia – ha detto – e nel 2021 abbiamo formato questo gruppo in città. Siamo molto felici che la festa del ritorno, che ogni anno viene celebrata in una città diversa, quest’anno sia qui". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cammini, fede e bellezza. Prato accoglie i pellegrini sulle tracce di San Jacopo

