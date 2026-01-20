Camerlona e Bagnara testa a testa Chance Sporting Lugo

In Terza Categoria, Camerlona e Bagnara si affrontano in un duello aperto, mentre si attende la finale di Coppa tra Cervia United e Biancanigo, in programma domani sera a Lugo. La prima giornata di ritorno ha visto le squadre confrontarsi in un contesto di grande equilibrio, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Un turno che promette ulteriori sfide e spunti di interesse nel campionato locale.

In Terza Categoria, in attesa della finale di Coppa di domani sera tra Cervia United e Biancanigo (a Lugo) si è giocata la prima giornata di ritorno. Nel girone A vince 3-2 la capolista Camerlona con i Coyotes grazie a una doppietta di Bini ma risponde il Wild Bagnara: 3-0 all’Atlas con le reti di Michele Gasparri (nella foto), Poli e Medri. Nel girone B, bloccata sul 2-2 la Compagnia dell’Albero: se lo Sporting Lugo nel recupero batte Ulisse&Penelope vola in testa. Terza Categoria Ravenna (14ª giornata). Girone A: Atlas-Wild Bagnara 0-3, Cervia Utd U21-St. Azzurra 4-5, Giovecca-Marradese 1-2, Lido Adriano-Sal. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camerlona e Bagnara testa a testa. Chance Sporting Lugo Leggi anche: Terza categoria. Camerlona allunga. Sporting Lugo in vetta. Stop Compagnia Leggi anche: Terza categoria. Camerlona in fuga. Cade lo Sporting Lugo, la Compagnia brinda Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Camerlona e Bagnara testa a testa. Chance Sporting Lugo. Camerlona e Bagnara testa a testa. Chance Sporting Lugo - In Terza Categoria, in attesa della finale di Coppa di domani sera tra Cervia United e Biancanigo (a Lugo) si ... ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.