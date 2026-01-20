Camera | ok dl ex Ilva con 136 sìè legge

La Camera ha approvato definitivamente il decreto-legge sull'ex Ilva con 136 voti favorevoli, 96 contrari e 4 astenuti. La legge riguarda le misure per la gestione e il futuro dell'area industriale, segnando un passaggio importante nel percorso normativo relativo alla ex acciaieria. La decisione riflette l'esito di un dibattito parlamentare articolato, con un risultato che definisce il quadro normativo di riferimento per le prossime fasi.

Ex Ilva: Camera respinge pregiudiziali opposizione al DlLa Camera dei Deputati ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni al decreto legge sull’Ilva.

**Dl transizione: ok Camera a fiducia con 205 sì**La Camera ha approvato con 205 sì la fiducia sul decreto legge relativo al Piano transizione 5.

Argomenti discussi: Dl Transizione 5.0, arrivato via libera alla Camera: è legge; Nuove risorse all’Ilva, ok dal Senato.

Ex Ilva: via libera della Camera al Dl, è legge - Roma, 20 gen (Adnkronos) - L''aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 136 sì e 96 no, il Dl sulla continuità operativa degli stabilimenti dell'ex Ilva. Il provvedimento, approvato dal ... lanuovasardegna.it

Alla Camera la discussione sul dl ex Ilva e sulla legge sulle pmi - L'Aula della Camera oggi è impegnata nelle discussioni generali del decreto ex Ilva e della legge annuale sulle piccole e medie imprese. Quest'ultimo provvedimento dovrà tornare al Senato perché modif ... ansa.it

Con 165 voti contrari e 84 favorevoli, la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali al ddl recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex #ILVA, già approvato dal Senato. #OpenCamera x.com

MoVimento 5 Stelle Camera. . Dalla Camera, la nostra Emma Pavanelli in dichiarazione di voto sulle questioni pregiudiziali al Dl Ex Ilva - facebook.com facebook