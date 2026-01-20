Camera di commercio Schiavoni entra in carica | primo giorno di lavoro tra le sedi di Forlì e Rimini
Il nuovo segretario generale della Camera di commercio della Romagna, Fabrizio Schiavoni, ha iniziato ufficialmente il suo incarico. Dopo la nomina della Giunta camerale del 30 ottobre, Schiavoni ha preso servizio presso le sedi di Forlì e Rimini, segnando l’inizio di una fase di lavoro dedicata allo sviluppo territoriale e alle attività istituzionali dell’ente.
