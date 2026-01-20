Camera di commercio cambio al vertice operativo | si è insediato il nuovo segretario generale

La Camera di commercio della Romagna ha nominato il nuovo segretario generale, Fabrizio Schiavoni, che ha recentemente assunto ufficialmente il suo incarico. La nomina, approvata dalla Giunta camerale il 30 ottobre, segna un nuovo capitolo nella gestione dell’ente. Schiavoni, con la sua esperienza, contribuirà a sostenere le attività e le strategie dell’ente nel contesto economico regionale.

Ha preso ufficialmente servizio in Camera di commercio della Romagna, il nuovo segretario generale Fabrizio Schiavoni, designato dalla Giunta camerale il 30 ottobre scorso. La nomina ufficiale è giunta con decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 9 gennaio scorso.

