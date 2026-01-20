CAMBIARE ENERGIA in onda su San Marino RTV | una svolta nel palinsesto del servizio pubblico

Dal 26 gennaio, ogni lunedì alle 12.30, San Marino RTV (canale 550 DTT, Sky e TivùSat) accende i riflettori con una nuova produzione televisiva su uno dei temi che toccano più da vicino la vita di tutti: l’energia spiegata senza tecnicismi, tra bollette, spesa di casa e scelte quotidiane. La transizione energetica esce dalle linee guida dell’Agenda europea 2030 e entra finalmente nelle case, con esempi concreti, consigli pratici e risposte utili per cittadini e famiglie. Lo fa con CAMBIARE ENERGIA un factual di servizio in sei puntate da 28 minuti che rappresenta una vera svolta per il palinsesto dell’emittente, diretta dal Direttore Generale Roberto Sergio, e più in generale per il racconto del servizio pubblico radiotelevisivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

