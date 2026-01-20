Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan in prestito al Lecce, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla in seguito all’infortunio occorso durante Lecce-Roma. Restano da valutare i tempi di recupero e il suo possibile rientro in campo, che potrebbe avvenire con il Lecce o con il Milan. La sua riabilitazione sarà fondamentale per determinare i prossimi passi nella sua carriera.

Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il Lecce avrebbe preferito la terapia conservativa ma, da un lato, era troppo forte il dolore per il ragazzo e, dall'altro, c'era l'alto rischio di portarsi dietro a lungo un problema risolvibile nell'immediato con un intervento chirurgico. Pertanto, Camarda presto si opererà e resterà fuori tre-quattro mesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Accomando: “Milan, passi avanti per Coppola”. La formula dell’affare >>> Quando tornerà in campo, in tempo utile probabilmente per le ultime partite della stagione, lo farà con la maglia del Lecce o del Milan? Per il 'CorSport', i due club dovranno mettersi ora d'accordo su come gestire il cartellino del ragazzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Camarda si opera: i tempi per il suo rientro in campo. Con il Milan o con il Lecce?

Camarda, infortunio alla spalla: Milan e Lecce valutano il rientroCamarda, infortunio alla spalla, sta affrontando un percorso di recupero che richiede attenzione medica e pianificazione strategica.

Camarda si opera, 2-3 mesi fuori. Ma i club sono indecisi: resta a Lecce o torna al Milan?Camarda si sottopone a un intervento alla spalla e si aspettano circa 2-3 mesi di recupero.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Camarda si opera, 2-3 mesi fuori. Ma i club sono indecisi: resta a Lecce o torna al Milan?; Camarda ha deciso, si opera: i tempi di recupero; Gazzetta dello Sport - Camarda si opera alla spalla infortunata, no alla terapia conservativa: quando torna in campo e cosa succede tra Milan e Lecce; Camarda si opera alla spalla: lungo stop per il centravanti, i tempi di recupero e il piano del Milan.

Lecce o Milan per Camarda? Intanto l'attaccante si opera alla spalla: i tempi di recupero - Niente terapia conservativa. Francesco Camarda ha deciso di operarsi alla spalla infortunata. E’ quanto riporta l’edizione online della Gazzetta. tuttomercatoweb.com

Camarda ha deciso, si opera: i tempi di recupero - L'infortuno dell'attaccante del Lecce ha portato ad una decisione: Francesco Camarda si opera. Il classe 2008 verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il trauma conclusivo riportato ... fantacalcio.it

Francesco #Camarda ha deciso di operarsi alla spalla infortunata e di non proseguire con la terapia conservativa Ancora da definire con precisione i tempi di recupero - facebook.com facebook

ULTIM’ORA – Brutte notizie per #Camarda: si opera alla spalla, i tempi di recupero x.com