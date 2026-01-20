Calendario d’acciaio l’Avellino alla ricerca dell’anima perduta

Il calcio richiede continuità e attenzione ai dettagli. Dopo la recente sconfitta contro la Carrarese, l’Avellino si prepara a affrontare un periodo cruciale, in cui ogni partita potrà fare la differenza. Il calendario dei prossimi venti giorni si presenta come una sfida da affrontare con concentrazione e determinazione, per ritrovare l’equilibrio e riscoprire l’anima della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Il calcio non aspetta, e l' Avellino lo sa bene. La sconfitta casalinga contro la Carrarese ha lasciato scorie che vanno smaltite in fretta, perché l' agenda dei prossimi venti giorni sembra scritta da un regista amante della suspense. Quattro partite, undici giorni di fuoco e un unico obiettivo: dimostrare che i Lupi non sono solo una comparsa in questo campionato di Serie B. Il primo ostacolo si chiama Spezia. Sabato sera, al Picco, non si giocherà solo per i tre punti, ma per cancellare l'onta del 4-0 subito all'andata. Quello era un Avellino ancora in cerca di se stesso; oggi la squadra deve dimostrare di aver trovato quella solidità che allora mancò totalmente.

