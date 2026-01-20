Calciomercato Parma ufficiale la cessione di Lovik al Trabzonspor | tutti i dettagli nel comunicato del club

Il Parma Calcio ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del calciatore Mathias Lovik al Trabzonspor. Il club ha diffuso un comunicato con tutti i dettagli relativi alla trattativa e alla formalizzazione dell’accordo. Questa operazione rappresenta un passo importante nel mercato estivo del Parma, che prosegue la sua attività di rafforzamento e riorganizzazione della rosa.

