Sul calciomercato del Napoli, le idee principali per le fasce sono Ndoye e Chiesa. Giovanni Manna e Antonio Conte hanno viaggiato insieme sul volo da Capodichino diretto in Danimarca, segnale di un possibile interesse nelle trattative di mercato. Restano da seguire aggiornamenti ufficiali e sviluppi sulle operazioni di mercato relative agli obiettivi azzurri.

Giovanni Manna e Antonio Conte hanno viaggiato uno vicino all'altro sul volo che da Capodichino ha portato il Napoli in Danimarca. E per gran parte del viaggio hanno condiviso lo stesso tablet su cui scorrevano le immagini di alcuni obiettivi del club azzurro. C'è da andare con calma, nonostante la pressione del tecnico azzurro sul club: primo, perché non si possono sbagliare mosse visto le operazioni saranno contate. E in secondo luogo, perché è determinante anche il risultato di questa sera, in Champions. Perché un conto è andare avanti in Europa, un altro fermarsi qui. Ovvio, le esigenze sarebbe inferiori, anche sotto l'aspetto numerico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Calciomercato Napoli, Ndoye e Chiesa le idee per le fasce

Leggi anche: Cammaroto: ”Napoli, nei radar resta Chiesa, occhio a Samardzic e Ndoye”

Leggi anche: Calciomercato, Milan su due italiani all’estero: le idee di Tare, le condizioni economiche

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, Ndoye e Chiesa le idee per le fasce; Calciomercato Napoli, Ndoye e Chiesa le idee per le fasce; Calciomercato news: novità, trattative concluse e in corso (ultime notizie); Calciomercato Napoli, Ndoye e Chiesa le idee per le fasce.

Calciomercato Napoli, Ndoye e Chiesa le idee per le fasceGiovanni Manna e Antonio Conte hanno viaggiato uno vicino all'altro sul volo che da Capodichino ha portato il Napoli in Danimarca. E per gran parte del viaggio hanno condiviso lo stesso ... ilmattino.it

Napoli-Forest, operazione a tre: Lucca, Olivera e il nodo NdoyeTrattativa complessa tra Napoli e Nottingham Forest: in ballo le sorti di Lucca e Olivera, con Ndoye come possibile contropartita tecnica. europacalcio.it

Calciomercato Napoli, Del Genio: "Forse Conte ha scambiato il Napoli per il Real" x.com

Se il calciomercato estivo post-scudetto del Napoli fosse stato affidato al pennuto forse... #Napoli - facebook.com facebook