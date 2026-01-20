Calciomercato Milan | acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Il calciomercato invernale 2026 è attualmente in pieno svolgimento, con il Milan che lavora per rinforzare la rosa attraverso alcune trattative mirate. In questa fase, si seguono con attenzione gli acquisti, le cessioni e i rumor di mercato, per comprendere le strategie del club e le potenziali novità che potrebbero influenzare la squadra nel prosieguo della stagione. Restate aggiornati con le ultime notizie e sviluppi in tempo reale.

Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

