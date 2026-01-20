Calciomercato l’Inter chiude per Leon Jakirovic | inizierà con l’U23

L’Inter annuncia l’arrivo di Leon Jakirovic, giovane talento che inizierà la sua esperienza con l’Under 23. Si tratta di un’operazione strategica per il club, con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità del giocatore nel settore giovanile. Questo trasferimento rappresenta un passo importante nel progetto di crescita della squadra, mantenendo un’attenta attenzione alle future opportunità di mercato.

Colpo di calciomercato, almeno in prospettiva, messo a segno a dall'Inter: il primo arrivo del 2026 sarà il giovanissimo Leon Jakirovic. Proveniente dalla Dinamo Zagabria andrà a rinforzare la formazione Under 23 allenata da Stefano Vecchi.

