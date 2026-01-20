Il Lecce si prepara a rinforzare il reparto offensivo con l’arrivo di Cheddira, dopo lo stop di Camarda. L’operazione, conclusa con il Sassuolo, rappresenta una mossa strategica per rafforzare la rosa e affrontare al meglio le prossime sfide del campionato. Si tratta di un trasferimento mirato a coprire le assenze e aumentare le opzioni offensive della squadra.

Fiorentina, Dzeko al passo d’addio? Sirene estere per il bosniaco, ma un suo ex compagno lo vuole in Serie A! Bobb via dal Manchester City? L’attaccante norvegese può restare in Premier League: offerta da 35 milioni! Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio per il centrocampista ungherese! Il comunicato Serie A, stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostrada Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore» Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio per il centrocampista ungherese! Il comunicato Benfica, Guilherme Muller: «Ecco come funziona il nostro scouting. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, colpo per l’attacco dopo lo stop di Camarda: arriva Cheddira!

Infortunio Camarda, il Milan valuta lo stop al prestito: il Lecce si oppone! Cosa sta succedendoDopo l’infortunio di Camarda, il Milan sta considerando di richiedere il ritorno anticipato dal prestito al Lecce.

Lecce, stop Camarda: trauma alla spallaFrancesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha subito un infortunio alla spalla che ne ha determinato l’assenza dalle prossime partite.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calciomercato Serie A: doppio colpo Lecce, Maldini sotto i riflettori; Calciomercato di gennaio Serie A: Malen, Raspadori, Vaz e le mosse dei club; Lecce, chi è Oumar Ngom: un altro colpo dall'Estrela Amadora per il centrocampo; Lecce, l'ultima scommessa di Corvino: preso Sadik Fofana dal Grazer.

Lecce, è fatta per Cheddira - Come annunciato da Sky Sport, il Lecce ha preso Walid Cheddira. L'attaccante, di proprietà del Napoli, nelle prossime ore lascerà il Sassuolo per aggregarsi alla squadra di Di Francesco. Il marocchino ... fantacalcio.it

Lecce, doppio colpo per il centrocampo: nel mirino Fazzini e non solo - Calciomercato Lecce - Dopo la sconfitta interna subita in rimonta per mano del Parma, il Lecce allenato da Eusebio Di Francesco ... fantamaster.it

«MILAN, NUOVA IDEA PER LA DIFESA: OCCHI SU TIAGO GABRIEL! IL LECCE CHIEDE 20 MILIONI, MA TARE PREPARA L'ASSALTO!» #TiagoGabriel #Milan #Lecce #Calciomercato #Allegri #SerieA - facebook.com facebook

Il primo goal di Fullkrug lancia il #Milan: 1-0 al #Lecce calciomercato.com/liste/serie-a-… #MilanLecce #SerieA x.com