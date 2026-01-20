Calciomercato Lazio | all-in su Giovane! La mossa dei biancocelesti per l’attaccante non lascia più dubbi cos’è successo

Il calciomercato della Lazio si intensifica con l'obiettivo di acquisire Giovane dal Verona. La strategia dei biancocelesti si sta delineando chiaramente, segnando un passo importante nella loro campagna acquisti. Le ultime settimane hanno visto sviluppi significativi che potrebbero determinare il futuro dell’attaccante e rafforzare la rosa della squadra. Ecco cosa è successo e quali sono le novità più recenti sulla trattativa.

Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Avviati i contatti per il portiere argentino Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in città Calciomercato Juventus: nuovo ostacolo per Mateta. Una squadra inglese si è inserita nella corsa per l’attaccante! Cosa succede Calciomercato Genoa: rossoblù scatenati! Vicinissimo Zatterstrom, intanto è arrivata la firma del nuovo acquisto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio: all-in su Giovane! La mossa dei biancocelesti per l’attaccante non lascia più dubbi, cos’è successo Giovane Juve, c’è un grosso ostacolo adesso! La mossa di questa rivale può far saltare il banco. L’indiscrezione non lascia dubbiUn nuovo ostacolo si presenta per la giovane Juventus. Calciomercato Lazio, Tavares lascerà i biancocelesti? La situazione in casa biancocelestiNuno Tavares potrebbe lasciare la Lazio nel prossimo calciomercato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale; Calciomercato, Roma punta su Vaz dopo aver perso Raspadori. La Lazio saluta Castellanos e Guendouzi; Calciomercato Lazio, Sarri ferma le uscite: il caso Romagnoli e il rischio dimissioni; Lazio, Romagnoli può partire subito: Mancini lo chiama all’Al-Sadd. Calciomercato Lazio | Nuno Tavares alla Roma: indiscrezione e smentitaCALCIOMERCATO LAZIO - Sventato un terremoto nella Capitale. Ma il rischio c’è stato. Secondo quanto riportato da Radio Mana Mana Sport, alla Roma sarebbe stato ... lalaziosiamonoi.it Calciomercato Lazio: nuova cessione in vista. Sarri rischia di perdere un altro bigDopo Guendouzi e Castellanos potrebbe lasciare Formello anche Matteo Cancellieri. Sul giocatore è forte l'interesse del Brentford pronto ad offrire 15 milioni di euro per l'attaccante ... romatoday.it Calciomercato Lazio, all-in: Taylor preso, Sarri cambia tutto Calciomercato Lazio, sfuma l'obiettivo Timber: Fabrizio Romano spiega il motivo Continua qui https://ift.tt/OXEsSL3 #lazio #laziopress - facebook.com facebook Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale ift.tt/Y9F3ZBI x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.