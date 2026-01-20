Calciomercato Juventus | nuovo ostacolo per Mateta Una squadra inglese si è inserita nella corsa per l’attaccante! Cosa succede

Nel contesto del calciomercato della Juventus, Jean-Philippe Mateta si trova al centro di una nuova trattativa. Un club inglese ha manifestato interesse e si è inserito nella corsa per l’attaccante, creando un ulteriore elemento di complessità per le decisioni della società. La situazione richiede attenzione, poiché le strategie di mercato si evolvono e influenzano le possibilità di acquisizione di Mateta da parte della Juventus.

