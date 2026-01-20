Calciomercato Juventus intesa totale sull’ingaggio per un grande obiettivo | le cifre definitive dell’accordo

La Juventus ha raggiunto un accordo completo sull’ingaggio con un importante obiettivo di mercato. Le trattative sono state definite e le cifre finali dell’accordo sono state concordate tra le parti. La società si prepara ad ufficializzare l’operazione, che rappresenta un passo strategico per il mercato estivo. Restano da attendere gli ultimi dettagli prima di annunciare ufficialmente il nuovo acquisto.

Calciomercato Juventus, intesa totale sull’ingaggio per un grande obiettivo. Ecco le cifre definitive dell’accordo con il giocatore. La Juventus segna un punto decisivo nella corsa al nuovo centravanti, trovando l’intesa economica con il giocatore prescelto per rinforzare l’attacco. Come rivelato da Nicolò Schira attraverso il suo profilo X, la società bianconera e Jean-Philippe Mateta hanno ormai raggiunto un accordo salariale completo, superando uno degli scogli principali della trattativa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juve, Sky: «Quest’attaccante può arrivare a prescindere da Mateta» Le cifre dell’operazione sono state definite nel dettaglio: il contratto che potrebbe legare il francese a Torino prevedrà un ingaggio base da 3,5 milioni di euro all’anno più bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, un obiettivo spinge per trasferirsi a Torino: accordo totale sull'ingaggio. Ora la palla passa in mano ai bianconeri

