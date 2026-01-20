Calciomercato Juventus | è asta con Napoli e Lazio

Il calciomercato invernale si avvicina e Juventus, Napoli e Lazio sono alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare le proprie rose. Mentre si prepara la sfida allo Juventus Stadium, le trattative tra i club proseguono, senza ancora aver portato a nomi ufficiali. La finestra di mercato rimane aperta, con le società attente alle opportunità di rafforzamento per la seconda parte della stagione.

In attesa della sfida dello Juventus Stadium, il mercato invernale non è ancora partito per Napoli e Juventus, che continuano a cercare rinforzi. Sono diversi gli obiettivi comuni tra i due club. Non solo El Nesyri, Juventus e Napoli si sfidano sul mercato per diversi obiettivi. Oltre a Daniel Maldini, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve sarebbe interessata anche a Giovane del Verona. Il talento brasiliano classe 2003, che il Verona ha scoperto e valorizzato dopo averlo prelevato a parametro zero dal Corinthians, potrebbe essere il vero colpo di gennaio. Tuttavia su Giovane non ci sarebbe solo l’interesse di Juventus e Napoli: anche la Lazio nelle ultime settimane si sarebbe mossa con decisione senza affondare il colpo.🔗 Leggi su Sportface.it

