Calciomercato Bologna va in porto lo scambio con la Fiorentina | arriva Sohm Fabbian ai saluti! Cifre e formula

Il calciomercato del Bologna si conclude con uno scambio con la Fiorentina: arriva Sohm e Fabbian lascia i emiliani. L’accordo, definito nelle cifre e nella formula, rappresenta una recente novità per entrambe le società, segnando la conclusione di una trattativa ormai prossima alla chiusura.

Fiorentina: Fabbian in arrivo dal Bologna. Sohm in rossoblù. Domani lo scambio dei documentiLa Fiorentina e il Bologna stanno finalizzando uno scambio di calciatori, con Fabbian in arrivo dai felsinei e Sohm che si trasferirà in rossoblù.

Calciomercato Fiorentina, Fabbian resta un obiettivo concreto: Sohm sul tavolo come possibile contropartitaLa Fiorentina mantiene vivo l'interesse per Fabbian, considerato un obiettivo concreto nel calciomercato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Calciomercato Bologna, Sulemana vuole più spazio: si valuta un sostituto; LIVE Mercato: Douglas Costa al Chievo! Fumata bianca per Harrison alla Fiorentina, salta Joao Pedro al Pisa; Calciomercato Fiorentina, Fabbian in chiusura col Bologna: Sohm nella trattativa.

Il Bologna pensa di reinserire Freuler in lista UEFA. Al posto, di nuovo, di Dominguez - Potrebbe arrivare una importante novità che riguarda il Bologna, con possibili riflessi anche sul calciomercato di gennaio della formazione emiliana.. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Lazio | Fabbian va alla Fiorentina: tutti i dettagli - CALCIOMERCATO LAZIO - Chiuso un altro colpo, per la Fiorentina. Giovanni Fabbian sarà un nuovo giocatore della Viola: chiuso l'accordo con il Bologna sulla base di uno scambio con ... lalaziosiamonoi.it

Calciomercato - Sui movimenti in entrata e in uscita del Bologna pesa anche il destino in Europa League facebook

Ufficiale #Helland al #Bologna #calciomercato x.com