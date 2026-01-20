Calciomercato Accomando | Milan passi avanti per Coppola La formula dell’affare

Il calciomercato invernale si avvicina alla conclusione e il Milan si muove con attenzione. Secondo fonti di mercato, il club rossonero avrebbe fatto progressi per l’acquisto di Diego Coppola, giovane difensore classe 2003 proveniente dal Brighton, ex Hellas Verona. L’operazione potrebbe rappresentare un rinforzo importante in difesa per la squadra di Stefano Pioli nelle ultime settimane di mercato.

Secondo Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato operativo per la redazione di 'SportMediaset', il Milan ha fatto passi in avanti per ottenere Diego Coppola dal Brighton. L'operazione è impostata sulla base di un prestito secco fino al termine di questa stagione (30 giugno). Coppola, seguito anche dalla Fiorentina, è nel mirino del Milan da molto tempo. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, lo aveva inserito tra gli obiettivi di mercato già la scorsa estate, prima che il difensore centrale classe 2003 lasciasse l'Hellas Verona per approdare, per 11 milioni di euro, in Inghilterra nella fila dei 'Seagulls'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

