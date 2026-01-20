Calcio risultati serie A Il Como incalza la Juventus

Al termine della ventunesima giornata di Serie A, il Como si avvicina alla Juventus con una vittoria importante contro la Lazio. La classifica mostra un Como in crescita, mentre la Juventus subisce una sconfitta che potrebbe influenzare la sua posizione in campionato. Risultati e movimenti in classifica continuano a definire un torneo equilibrato e incerto, con squadre che cercano conferme e punti preziosi per la stagione.

Roma, 19 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A al termine della ventunesima giornata Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0, Parma-Genoa 0-0, Bologna-Fiorentina 1-2, Torino-Roma 0-2, Milan-Lecce 1-0, Cremonese-Verona 0-0, Lazio-Como 0-3. Classifica: Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 37, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino, Parma, Cremonese 24, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14. Ventiduesima giornata: venerdì 23 gennaio ore 20.45 Inter-Pisa, sabato 24 gennaio ore 15 Como-Torino, ore 18 Fiorentina-Cagliari, ore 20.

LA SERIE A VA A SCUOLA - Como-Juve

