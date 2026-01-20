Calcio risultati serie A Il Como incalza la Juventus
Al termine della ventunesima giornata di Serie A, la classifica mostra il Como in crescita, con una vittoria importante contro la Lazio, mentre la Juventus subisce una sconfitta a Cagliari. La stagione prosegue con incontri che influenzano la posizione delle squadre in classifica, mantenendo alta l’attenzione sui risultati delle prossime giornate.
Roma, 19 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A al termine della ventunesima giornata Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0, Parma-Genoa 0-0, Bologna-Fiorentina 1-2, Torino-Roma 0-2, Milan-Lecce 1-0, Cremonese-Verona 0-0, Lazio-Como 0-3. Classifica: Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 37, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino, Parma, Cremonese 24, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14. Ventiduesima giornata: venerdì 23 gennaio ore 20.45 Inter-Pisa, sabato 24 gennaio ore 15 Como-Torino, ore 18 Fiorentina-Cagliari, ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it
