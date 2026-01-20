Calcio Napoli mercato pronto a entrare nel vivo | Maldini idea concreta

Il Calcio Napoli si appresta a entrare nel vivo del mercato, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Dopo la partita contro il Copenaghen, il club valuta diverse opzioni, tra cui Daniel Maldini, che si configura come una delle idee principali. Sullo sfondo rimangono anche Sterling e Tel, mentre le trattative sono in fase di sviluppo. La società si prepara a definire le prossime mosse per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Maldini idea concreta: Sterling e Tel sullo sfondoIn casa Napoli, l’attenzione è rivolta alla prossima trasferta europea, mentre il mercato si mantiene attento alle possibili novità.

