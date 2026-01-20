Calcio Bove torna in campo | il parere del cardiologo Indolfi

Dopo l’incidente che nel dicembre 2024 ha colpito Edoardo Bove durante una partita di calcio, si torna a parlare del suo ritorno in campo. In questo articolo, il cardiologo Indolfi analizza le condizioni di salute del giocatore e fornisce un quadro chiaro sulla gestione e le precauzioni necessarie in casi simili. Un approfondimento importante per comprendere le sfide e le risposte mediche legate a eventi cardiaci nello sport professionistico.

È passato poco più di un anno da quel 1 dicembre 2024, quando, al 14° minuto della partita Fiorentina-Inter, Edoardo Bove si accascia al suolo privo di sensi, vittima di un arresto cardiaco. Il giovane centrocampista, dopo il ricovero in terapia intensiva, si sottopone a un intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo.  Adesso Bove è pronto a calcare di nuovo i campi da gioco. Non in Italia, però: la nostra legislazione vieta infatti ai club Figc di tesserare giocatori a cui sia stato impiantato un defibrillatore. Bove ripartirà dal Watford, squadra che milita nella seconda divisione inglese, seguendo una traiettoria analoga a quella di Christian Eriksen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

