Cagnolino morto a Udine Est l' intervento dell' assessore | Dolore e indignazione

L’incidente avvenuto a Udine Est, che ha causato la morte di un cane anziano, ha suscitato dolore e indignazione. L’assessore ha espresso solidarietà e ha sottolineato come, ormai da anni, la comunità internazionale riconosca gli animali come esseri senzienti. La vicenda richiede chiarimenti e attenzione, nel rispetto delle normative e del benessere animale.

“In attesa che vengano chiariti i contorni della vicenda verificatasi a Udine Est, che ha portato alla morte di un animale anziano, un cane di piccola taglia, desidero ribadire come ormai da molti anni gli animali siano riconosciuti dal diritto internazionale come esseri senzienti, per cui non è.🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Cagnolino rimane incastrato in un tombino interrato, liberato dall'intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Gettato un gatto morto nel giardino dell’ex assessore La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Si avvicina al bimbo, cane lanciato nel vuoto dal padre: muore dopo 2 ore; Lancia il cagnolino nel vuoto per paura che faccia male al figlio: Pepe muore dopo un volo di 4 metri; UDINE, MUORE CAGNOLINO LANCIATO DA 4 METRI D’ALTEZZA: DENUNCIA; Si avvicina al bambino per annusarlo e il padre lo lancia nel vuoto uccidendolo. Morto Pepe, un meticcio cardiopatico. Pepe, cane di 13 anni lanciato da un papà nei garage sotterranei: morto dopo un volo di 4 metri. La denuncia: «Voglio giustizia» - Pepe, un cane di 13 anni, affetto da una cardiopatia, è stato afferrato e lanciato da un papà dal giardino dove stava facendo i suoi bisogni verso l'area condominiale ... ilmattino.it Udine, teme possa fare del male al figlio e lancia il cane nel vuoto: morto l'animale - Il cagnolino era a spasso senza guinzaglio con il padrone quando si è avvicinato al piccolo: il papà lo ha preso facendogli fare un volo di quattro metri ... tgcom24.mediaset.it Preoccupato che aggredisse il figlio, lancia un cagnolino di 13 anni nel vuoto. L'animale è morto #ANSA facebook Preoccupato che aggredisse il figlio, lancia un cagnolino di 13 anni nel vuoto. L'animale è morto #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.