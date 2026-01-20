Cadorago | ritrovato Prince il boxer rubato dagli operai durate i lavori in casa della padrona

A Cadorago, Prince, il boxer sottratto durante i lavori in casa della padrona, è stato ritrovato. La scoperta è frutto della collaborazione tra i proprietari e amici, che hanno contribuito a rintracciare il cane. La vicenda si è conclusa positivamente grazie all’impegno della comunità locale, confermando l’importanza della solidarietà nel ritrovare animali smarriti o rubati.

Como, 20 gennaio 2026 – "Io e mio padre abbiamo ritrovato Prince grazie alla collaborazione di amici. La polizia è intervenuta immediatamente. Grazie a tutti per la collaborazione e le segnalazioni fondamentali che avete fatto, ma soprattutto per la condivisione. Prince fortunatamente sta bene, è solo molto stanco". Anita, la proprietaria del boxer rubato nella sua abitazione di Cadorago, ha così annunciato nella tarda serata di ieri, lunedì 19 gennaio, il ritrovamento del cane. In cerca di Prince. In attesa di ulteriori dettagli, i poliziotti della Squadra Volante sarebbero tornati nuovamente dal ventiduenne egiziano che aveva svolto i lavori a casa della proprietaria, e che già nelle scorse ore era stato denunciato con l’accusa di furto aggravato in concorso, ammettendo di aver rubato il cane grazie alla facilità di accesso nell'abitazione in cui stava lavorando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

